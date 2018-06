Zeeland wordt wakker: onderzoek Perkpolder, school Kats en ophalen afval

Containerschip vaart voorbij Perkpolder (foto: Omroep Zeeland)

Strafrechtelijk onderzoek Perkpolder

Het Openbaar Ministerie onderzoekt wie er verantwoordelijk voor is dat de grond van de nieuwe zeedijk bij Perkpolder niet aan de voorwaarden voldoet. Dat zei Jos Geluk van Rijkswaterstaat tijdens een drukbezochte informatieavond in Kloosterzande.

stacaravans veerhoeve weg (foto: Omroep Zeeland)

Woedende campinggasten

De nieuwe eigenaren van camping De Veerhoeve in Wolphaartsdijk nemen afscheid van de circa 200 stacaravans die er nu staan. Volgens mede-eigenaar Machiel Blom zijn de stacaravans, waar voornamelijk vaste gasten in verblijven, niet meer rendabel. Hij wil van De Veerhoeve een luxe vakantiepark maken.

Jan Schuurman Hess bij de gesloten school in Kats (foto: Omroep Zeeland)

Toch schooltje in Kats?

Het schooltje in Kats is al jaren gesloten, maar de strijd is nog niet gestreden. Als het aan de inwoners van het dorp ligt, keert de dorpsschool weer terug, maar daar is toestemming van de Tweede Kamer voor nodig.

(foto: Omroep Zeeland)

Afval scheiden goed voor de knip

Zeeuwse gemeenten zijn druk doende om hun inwoners hun afval beter te laten scheiden. De overheid wil dat in 2020 nog maar 100 kilo afval per persoon per jaar wordt geproduceerd. Voordat de gemeenten actie ondernamen zaten ze gemiddeld op 250 tot 280 kilo. De huidige maatregelen zorgen er inmiddels voor dat er soms al de helft minder restafval verwerkt wordt.

Licht bewolkt (foto: Adrie de Willigen)

In de loop van de ochtend trekken wolkenvelden over Zeeland. Hier en daar kan het regenen of motregenen. Vanmiddag breekt de zon door, maar door de noordwestenwind wordt het niet veel warmer dan 17 graden op de stranden tot 19 graden op sommige plekken in Zeeuws-Vlaanderen. De laatste weersverwachting lees je op omroepzeeland.nl/weer.