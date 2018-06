Wie worden er opgeroepen voor het Zeeuws Elftal?

Renzo Roemeratoe (Vlissingen) is weer opgeroepen voor het Zeeuws Elftal (foto: Paul ten Hacken)

Het Zeeuws Elftal speelt op woensdag 4 juli de eerste oefenwedstrijd van deze zomer. De tegenstander is de Belgische profclub KV Oostende. Het oefenduel wordt op het veld van zondag derdeklasser Philippine gespeeld. Van die club is Roland van de Wege geselecteerd.

Uitzondering

Verder valt de selectie van Thomas van den Houten en Bart Deprez (beiden afkomstig uit Goes) op. Beide spelers komen niet voor een Zeeuwse club uit. "De regel is dat spelers het afgelopen seizoen of het volgende seizoen in Zeeland actief zijn", vertelt Kees Roelse, voorzitter van de stichting Zeeuws Elftal, die de wedstrijden organiseert en de selectie samenstelt. "Voor Thomas en Bart is een uitzondering gemaakt. Met hun deelname kunnen we het Zeeuws Elftal op het gewenste hoge niveau krijgen."

Selectie Zeeuws Elftal

coach: Dolf Roks (foto) Joan van Belzen (Arnemuiden) Mart de Kroo (GOES) Mitchell Braafhart (Kloetinge) Gert-Jan van Leiden (Hoek) Jonathan Constansia (Hoek) Roy Mulder (Kloetinge) Bart Deprez (Smitshoek) Renzo Roemeratoe (VC Vlissingen) Kyle Doesburg (Hoek) Milton Roemeratoe (VC Vlissingen) Yarick Dorst (Barendrecht) Reguillo Vandepitte (Hoek) Lionel Fitsch (Hoek) Roland van de Wege (Philippine) Klaas van Hecke (GOES) Fabian Wilson (Hoek) Ruben Hollemans (GOES) Tim de Winter (GOES) Thomas van den Houten (AFC) Daniel Wissel (GOES) Francis Kabwe Manengela (Halsteren)

Dolf Roks, coach van het Zeeuws Elftal (foto: Paul ten Hacken)

Trainingen

In aanloop naar het oefenduel tegen KV Oostende wordt er op dinsdag 26 juni en donderdag 28 juni getraind op het veld van Nieuwdorp.

Kaartverkoop

De selecties voor de oefenwedstrijden tegen Feyenoord (zaterdag 7 juli in Middelburg) en AZ (donderdag 12 juli in Bruinisse) worden de komende twee weken bekendgemaakt. Deze selecties zullen er anders uitzien in vergelijking met deze selectie vanwege de zomervakanties van enkele spelers. Toegangskaarten voor de duels tegen Feyenoord en AZ kunnen via de website van het Zeeuws Elftal gekocht worden.