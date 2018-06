Storing DELTA opgelost; geen haperende telefoons meer bij zakelijke klanten

(foto: Omroep Zeeland)

De storing begon maandagavond. Zakelijke klanten van DELTA die glasvezeldiensten afnemen hadden de hele dag problemen met diensten als telefonie en internet. Volgens DELTA was het erg lastig om de oorzaak te vinden omdat het probleem in de software zat. Meestal zit de oorzaak voor dit soort storingen in de hardware en dan is het een kwestie van vervangen van het apparaat of onderdeel dat voor de problemen zorgt.

In dit geval zat het probleem dus in de data en dan is het volgens een woordvoerder veel moeilijker om de oorzaak te vinden. Er worden nu extra tests uitgevoerd op het netwerk, maar het lijkt nu stabiel te blijven. DELTA houdt vandaag nauwgezet in de gaten of het allemaal goed blijft gaan.

Zonder vervoer

Een van de zakelijke klanten die gisteten getroffen was door de storing de gemeentelijke vervoerscentrale Zeeland, die in heel Zeeland de haltetaxi's en het Wmo-vervoer regelt. Die centrale was de hele dag slecht te bereiken door de storing, waardoor veel mensen zonder vervoer kwamen te zitten. Daar zijn de problemen nu dus opgelost. Wie een beroep wil doen op het Wmo-vervoer of de haltetaxi kan dus gewoon weer bellen met de gemeentelijke vervoerscentrale Zeeland.