Invalleraar bekent misbruik 7-jarige jongetje in Oostkapelle

De invalleraar zou ook op basisschool de Carrousel in Gouda een leerlinge hebben aangerand. Volgens het OM heeft hij de billen en de vagina van het meisje uit Gouda betast, maar dat ontkent de 41-jarige ontuchtverdachte. Dat bleek gisteren bij een voorbereidende zitting voor de rechtbank in Den Haag, meldt Omroep West.

In de privésfeer

Het misbruik in Oostkapelle, dat de man wel toegeeft, duurde van begin 2013 tot september 2017. Het zou zijn gebeurd in de privésfeer. Het slachtoffer komt niet uit Oostkapelle, waar de jongen wel vandaan komt is onbekend. Ook heeft de invalleraar nooit op een school in Zeeland lesgegeven.

Waar de ontucht precies plaatsvond en hoe dader en slachtoffer elkaar kennen is nog niet bekend. Wel meldt het OM dat het misbruik gebeurde 'in de privésfeer'.

Pornografische foto's

De Barendrechter heeft ook van de jongen pornografische foto's gemaakt. Volgens zijn advocaat heeft hij dat toegegeven. Hij zou ook een foto van zijn geslachtsdeel naar een andere minderjarige jongen gestuurd hebben, maar de verdachte zegt zich dat niet meer te herinneren.

De verdachte verscheen zelf niet op de zitting. Zijn advocaat verklaarde tegenover Omroep West dat hij het een te grote belasting vond om in de rechtszaal aanwezig te zijn. De inhoudelijke behandeling van de zaak staat gepland op 4 september.