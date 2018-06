'Grandeur van Britannia keert terug in Vlissingen'

Alleen het paviljoen van het oude hotel Britannia staat nog eovereind; de rest van het hotel is gesloopt (foto: Omroep Zeeland / Chris Verkaart)

"Een omgevingsvergunning heette in mijn jonge jongeren nog een bouwvergunning", verduidelijkt wethouder John de Jonge van de gemeente Vlissingen.

Wethouder John de Jonge over nieuwe hotel Britannia

Hij wil dat de projectontwikkelaar, AVV Beheer, nieuwe informatie geeft over slagschaduw en windstromen. De aangeleverde informatie is gebaseerd op eerdere ontwerpen, niet op het nieuwe ontwerp, dat AVV nog angstvallig geheim houdt voor de buitenwereld.

Grandeur

Volgens wethouder John de Jonge van de gemeente Vlissingen kan een nieuw 'Brit' er binnen twee jaar staan. "Het komt nu echt dichtbij. We maken grote stappen." De Jonge heeft het ontwerp al gezien en vindt het prachtig. "De chique van heel Europa kwam vroeger naar hotel Britannia om te overnachten en feesten te vieren. De grandeur van het oude Brit komt echt weer terug.."

Het laatst bekende ontwerp voor het nieuwe hotel Britannia (foto: oz)

Met de herbouw van hotel Britannia komt een einde aan de 'schandvlek' van Vlissingen. Het hotel raakte in de jaren negentig in een verwaarloosde staat en sloot eind jaren negentig zijn deuren.

Het leegstaande gebouw verpauperde in hoog tempo, wat een doorn in het oog was van Vlissingers die regelmatig hun traditionele rondje over de Boulevard maakten. Jaren geleden is al de hoogbouw van het hotel gesloopt. Alleen het - dichtgespijkerde - paviljoen staat er nog.

Mozaïek

Een deel van het beroemde mozaïek op de gevel is nog te zien, het andere deel staat opgeslagen. "We zijn met de ontwikkelaar overeen gekomen dat het hele mozaïek onderdeel uitmaakt van het nieuwe ontwerp. De mozaïeken keren dus weer terug."