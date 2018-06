Unieke Zeeuwse vondst: servies uit Romeinse tijd opgegraven

Archeologische opgravingen in Kapelle (foto: Omroep Zeeland)

Volgens de gemeente Kapelle is het een unieke vondst in Zeeland, omdat de meeste sporen uit die tijd door mensen zijn opgeruimd of door de zee zijn weggevaagd. Daarnaast gaat het om het eerste niet-militaire gebouw in Zeeland uit de tweede eeuw. Een gespecialiseerd bedrijf is bezig om de gehele vindplaats bloot te leggen.

De vondst is gedaan bij een opgraving op bedrijventerrein Smokkelhoek. Twaalf jaar geleden zijn er eerder archeologische opgravingen gedaan. Toen is besloten de vondsten op te graven wanneer het pas echt noodzakelijk is. Dat is nu het geval: een bedrijf wil uitbreiden en heeft de grond nodig. De archeologische vondsten worden eerst veiliggesteld, voordat er op het terrein gebouwd wordt.