Met de kleding van Els kun je een heel dorp aankleden

De verkleedwinkel is ontstaan aan de keukentafel. De jongste zoon van Els kwam thuis van school en vroeg haar of zij kostuums kon maken voor de musical op school. Daarop belde ze haar vriendin Marjan op en zei ze: "Kom op, we gaan de school helpen." Langzamerhand groeide het assortiment steeds verder uit. "Nu is het een dagtaak geworden", zegt Els.

Meer dan vijfduizend kostuums

In de winkel hangen meer dan vijfduizend verschillende kostuums. "We hebben verschillende maten natuurlijk, maar allerlei kledingstukken zijn ook te combineren. Je kunt er werkelijk een heel dorp mee aankleden", zegt ze. Er is dan ook geen vierkante centimeter onbenut gelaten in de winkel. Naast de kostuums kun je in de winkel ook terecht voor een bijpassende pruik, hoed, (zonne)bril, ketting of welke andere accessoire dan ook.

Vorig jaar ging Els Corstanje even terug in de tijd met een project voor Zeelandtheaters. Ze werd weer gevraagd om kostuums voor een musical te maken. Dit keer waren het er 180 kostuums voor de musical De Drie Musketiers. "Dat was een hele mooie klus. Ik heb er veel tijd in gestoken en het met alle liefde gedaan, maar toch was het zonder Marjan niet compleet. Bij het applaus aan het einde van de musical hield ik het niet droog", zegt ze.

Wat moet je hebben als je de winkel wilt overnemen?

Mensen die het zien zitten om de winkel over te nemen moeten volgens Els veel fantasie hebben en een beetje gek zijn. "Met die fantasie moet je de mensen kunnen helpen dé outfit voor hun feestje te zoeken. Niet is te gek hier. Je moet natuurlijk ook van mensen houden. Want niets is mooier dan mensen blij de deur uit te zien gaan."