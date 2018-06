Bakx wordt ploeggenoot van Bliek bij Go Ahead Eagles

Istvan Bakx heeft vandaag een contract getekend bij Go Ahead Eagles in Deventer (foto: Go Ahead Eagles / Jeffrey Hurenkamp)

Bakx (32) speelde de afgelopen jaren voor FC Oss, maar maakte begin deze maand bekend dat hij ging vertrekken bij die club. Dat hij naar Go Ahead Eagles gaat, komt niet geheel uit de lucht vallen. Volgens de website van de club is het al de derde keer dat er interesse vanuit Deventer was voor Bakx. De speler viel deze keer vooral voor het verhaal van technisch manager Paul Bosvelt en trainer John Stegeman. "Het mooiste vond ik de rust en gedegenheid van hun verhaal. Geen opportunisme; gewoon de feiten zoals ze zijn. Met een fris team dat hard werkt meedoen om de play-off plekken", zegt Bakx op de website van zijn nieuwe club.

Slimme speler

Bosvelt haalt met Bakx de tweede Zeeuw naar Go Ahead Eagles. In mei tekende Julius Bliek al zijn contract. "Istvan is een creatieve en slimme speler, die vaak tussen de linies opduikt en vanuit daar gevaar sticht. Op die manier staat hij elk seizoen aan de basis van de nodige goals, en regelmatig pikt hij er ook zelf één mee. Hij is van nature aanvallende middenvelder, maar kan ook als rechtsbuiten uit de voeten", staat op de site van Go Ahead Eagles te lezen.

