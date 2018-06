Hanse krijgt toch nog gelijk, oogstcijfers CBS moeten later

Uienteler Kees Hanse roept op tot een boycot van het CBS (foto: Omroep Zeeland)

De discussie over de oogstcijfers van het CBS werd aangezwengeld door akkerbouwer Kees Hanse uit Zierikzee. Zijn gloedvolle betoog in het inbelprogramma Zegt U 't Maar en de open brief naar allerlei kranten hierover leidde tot Kamervragen en dus deze motie.

Motie ingediend

Het CDA Kamerlid Joba van den Berg uit Goes had die motie ingediend, samen met CDA-collega Jaco Geurts. Die motie kreeg bijna alle partijen in de Tweede Kamer mee, alleen de SGP stemde tegen.

CDA-Kamerlid Joba van den Berg komt op voor honderden Zeeuwse uienboeren (foto: Omroep Zeeland)

Het argument voor het verlaten van de oogstramingen is dat de akkerbouwers zoals Hanse langer de kans krijgen om een goede prijs te krijgen voor hun producten. Volgens Hanse wordt de uienoogst door het CBS stelselmatig te hoog ingeschat, waardoor hij een te lage prijs vangt voor zijn uien.

Uien te goedkoop verkocht

De te hoge schatting wordt dan later bijgesteld, maar dan is het kwaad al geschied en zijn de uien al te goedkoop verkocht, zegt Hanse. Hij heeft zijn collega's opgeroepen om geen voorlopige cijfers meer aan het CBS te verschaffen.

In antwoord op Kamervragen van CDA-Kamerleden Van den Berg en Geurts verklaarde de minister nog dat de boeren niet gedupeerd worden door de oogstramingen van het CBS, omdat die even vaak naar boven als naar beneden bijgesteld wordt. Hanse ontkende dit in een reactie.

Uienboer Kees Hanse is boos op het CBS (foto: Omroep Zeeland)

Wat de minister er volgens Hanse er niet bij zegt is dat het naar boven bijstellen telkens 'verwaarloosbaar' was, terwijl het bij de andere jaren, waar er naar beneden moest worden bijgesteld, telkens om een forse aanpassing ging ten opzichte van de eerste schatting. Hij lijkt nu van een overgrote meerderheid van de Tweede Kamer alsnog gelijk te krijgen.

Alleen de SGP heeft tegen de motie gestemd, omdat de publicatie van oogstramingen door het CBS volgens de partij niet leiden tot ongewenste marktverstoring. Volgens de SGP worden de telers hierdoor juist benadeeld.

Achterstand bij het onderhandelen

De handelaars weten volgens de SGP op basis van de informatie die van telers krijgen uiteindelijk wel waar het met de oogst naartoe gaat, terwijl de telers het zonder deze informatie moeten doen. Daardoor krijgen de telers juist een achterstand bij het onderhandelen over de prijs, denkt de SGP.

