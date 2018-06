Zwembad Sas van Gent dicht wegens gesprongen waterleiding

In 2012 kampte het zwembad ook met een lekkage. Toen was er een lek in het waterzuiveringssysteem. (foto: Omroep Zeeland)

De oorzaak van de breuk en de verzakking is nog onduidelijk. De leidingen zijn vijf jaar geleden allemaal vernieuwd. Toch laat de gemeente Terneuzen wegens de gesprongen leiding nu alle toevoerleidingen weer vervangen.

Eerdere lekkage

In 2012 kampte het zwembad ook met een lekkage. Toen was er een lek in het waterzuiveringssysteem. Veel water ging toen verloren. Een woordvoerder van de gemeente laat weten dat een groot deel van het water bij de reparatie van morgen in andere bassins opgeslagen kan worden, om waterverspilling tegen te gaan.

