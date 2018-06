Deel dit artikel:











De vlag kan uit! Honderden Zeeuwse scholieren zijn geslaagd en vieren feest

De vlag kan uit voor duizenden Nederlandse eindexamenleerlingen. Zo'n 200.000 vmbo-, havo- en vwo-leerlingen kregen vandaag te horen of ze geslaagd zijn of niet en dus ook de 71 leerlingen van de Isaac Beeckman Academie in Kapelle.

Ook in de rest van Zeeland zijn er heel veel trotse leerlingen, ouders, opa's en oma's. Hier is een kleine bloemlezing uit de feestvierende leerlingen die bij ons op Facebook hun blije reacties hebben gedeeld.