'Ik heb de grijze bak dit jaar pas twee keer buiten gezet'

We treffen Slabbekoorn terwijl hij net de groene gft-bak terugzet. "Die zetten we elke twee weken buiten. De grijze kliko heeft dit jaar pas twee keer aan de straat gestaan", zegt Adri met enige trots.

Als we hem volgen naar de garage laat hij zien hoe hij zijn afval scheidt. "Blik bij blik, plastic bij plastic. In deze zak bewaar ik apart nog eens allerlei plastic dopjes voor het goede doel." Op de vraag of Slabbekoorn niet een beetje ver gaat met het scheiden van zijn afval, zegt hij: "Het is een kleine moeite om het te doen. Een kwestie van bijhouden, dan is het zo gebeurd."

Afdekfolie van het cupje koffiemelk apart

Als we even later met zijn vrouw erbij een bakje koffie drinken en Adri melk in de koffie doet en een koekje pakt, wordt gelijk het afdekfolie van het cupje melk losgetrokken. De cupjes gaan in elkaar en worden al klaargelegd om straks op de goede plek weg te gooien. "Hier begint het dus al en het gaat eigenlijk inmiddels vanzelf", zegt Adri.

Soms betrap ik mijn zoon op een volle bak met restafval. Zou je niet een beetje sorteren, zeg ik dan." Adri Slabbekoorn - inwoner gemeente Kapelle

Kapelle heeft het Diftar-systeem in 2016 ingevoerd. "Een goede keuze", beaamt Adri. "We gaan de goede kant op, maar er is nog wel wat te winnen. Erg genoeg zie ik het wel eens bij mijn eigen kinderen. Zij hebben ook wel eens een hele volle grijze container. Dan zeg ik dat ze het afval nog beter moeten sorteren, dat kan gewoon."

