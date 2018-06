Deel dit artikel:











Dode en drie gewonden bij ernstig ongeluk Rilland, N289 afgesloten

Bij een ernstig ongeluk op de Oude Rijksweg (N289) bij Rilland is vanmiddag een 64-jarige automobilist uit Berlare in België om het leven gekomen. Door nog onbekende oorzaak raakte rond 16.35 uur een personenauto in botsing met een bestelbus. De weg is bij de rotonde vanaf Rilland afgesloten.

In de personenauto zat nog een vrouw van 67 jaar, ook uit Berlare, is met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht. Ook de twee inzittenden van de bestelbus van 64 en 41 jaar uit Tholen zijn naar het ziekenhuis overgebracht. De politie meldt op Twitter dat de weg nog geruime tijd is afgezet voor onderzoek en de berging van de voertuigen. Er zijn omleidingsroutes ingesteld.