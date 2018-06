2019 lijkt het laatste magere jaar voor Goes

Stadskantoor Goes (foto: OZ)

Dat blijkt uit de zogenoemde Perspectiefbrief die de gemeente vanmorgen heeft gepresenteerd. Daarin schetst Goes de verwachtingen voor de komende jaren. In 2019 wordt nog een minimaal begrotingsoverschot verwacht van zesduizend euro. Maar de jaren daarna verwacht Goes veel meer geld over te houden. In 2020 is het overschot naar verwachting nog ruim een half miljoen euro. Maar in 2021 en 2022 voorziet Goes dat de gemeente respectievelijk 2,5 miljoen en 1,4 miljoen euro overhoudt.

16 miljoen bezuinigd

Sinds 2010 heeft Goes 16 miljoen euro bezuinigd om de gemeente weer financieel gezond te maken. De Rijksoverheid trekt vanaf 2020 meer geld uit voor gemeenten. Dat geld is in de verwachtingen voor de komende jaren meegenomen. Wel neemt Goes de toezeggingen van het Rijk met een klein korreltje zout. De praktijk leert dat die nog weleens naar beneden worden bijgesteld, zegt Goes.