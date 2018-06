Kwallen knutselen en stormen over de stormbaan op Buitenspeeldag

Het veldje naast jongerencentrum De Kist in Rilland is woensdagmiddag door knutselclub De Plakvingers omgetoverd tot een buitenspeelparadijs. Met een knutseltafel, verschillende springkussens en spelletjes kunnen de kinderen helemaal losgaan. En dat gebeurt dan ook door de ongeveer honderd kinderen die naar de middag zijn gekomen. Vol enthousiasme storten ze zichzelf op de verschillende springkussens.

Zo ook Levi. "Ik vind het heel erg leuk, want er zijn allemaal leuke dingen om te doen. Bijvoorbeeld de springkussens en spelletjes". De stormbaan is de favoriet van het jongetje. "Er zijn allemaal hindernissen en je kunt lekker springen."

Jantje Beton

De Buitenspeeldag is een initiatief van Jantje Beton en kinderzender Nickelodeon. Het doel van de Buitenspeeldag is om meer kinderen buiten te laten spelen. Want buitenspelen is gezond en kinderen doen dat volgens Jantje Beton veel te weinig. Volgens de stichting zijn er meer dan één miljoen kinderen, van de 1,2 basisschoolkinderen in ons land, die niet meer dagelijks buitenspelen. En dat terwijl 75 procent van de kinderen zegt dat ze een vrolijk en blij gevoel krijgen van buitenspelen.

Niet alleen in Rilland werd er iets georganiseerd op de Buitenspeeldag. Ook in onder andere Goes en Breskens konden de kinderen lekker buitenspelen.