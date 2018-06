Matthieu heeft een nieuwe kar: 'Ik ben iedereen heel dankbaar'

De kar werd eind mei gestolen bij het huis van Matthieu. "Toen werd het heel onhandig om mijn werk te doen." Als er fietswrakken in Middelburg zijn gevonden, wordt Matthieu ingeschakeld om ze op te ruimen. In het weekend rijdt hij van Cadzand naar Breskens om flessen in te zamelen.

Anja Wondergem vond het zo sneu voor Matthieu, dat ze een inzamelingsactie op touw zette. "Dat ging best goed, want ik had al snel het bedrag voor een nieuwe fietskar bij elkaar gespaard. Ook bedrijven wilden sponsoren."

Heel dankbaar

Matthieu probeerde zijn nieuwe kar meteen uit. "Hij trapt wel wat zwaarder", merkt hij op, maar dat mag de pret niet drukken. "Ik ben de mensen heel dankbaar dat ze dit voor me hebben gedaan."

Hij neemt wel maatregelen. "Ik zou er het liefst een alarm op zetten. Als er dan 's nachts iemand aan mijn kar zit, word ik er meteen wakker van." Een alarm zit nog niet op de kar, maar Matthieu krijgt er wel een dik slot bij. "Deze kar wordt écht niet meer gestolen!"

