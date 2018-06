Deel dit artikel:











Goes tegen provincie: Wolphaartsdijk mag niet op slot

De gemeente Goes springt in de bres voor Wolphaartsdijk. In een brief aan de provincie maakt Goes bezwaar tegen nieuwe regels voor recreatieondernemers in het dorp. In de nieuwe omgevingsvisie staat dat die niet meer mogen uitbreiden. Daar is Goes het niet mee eens.

Zeilboot op het Veerse Meer (foto: Omroep Zeeland) In de nieuwe omgevingsvisie van de provincie - waarin staat wat er wel en niet mag in de openbare ruimte - is Wolphaartsdijk niet langer opgenomen als kustzone, maar als 'overig Zeeland'. En dat heeft gevolgen voor het dorp, vreest Goes. Want dat kan betekenen dat campings en andere recreatieondernemers langs het Veerse Meer niet meer mogen uitbreiden. Terwijl Goes juist wil dat de toeristische kansen die daar liggen worden verzilverd. Daarom heeft de gemeente nu een brief gestuurd naar de provincie om bezwaar aan te tekenen. Goes verwacht dat de provincie openstaat voor de bezwaren en rekent erop dat de omgevingsvisie zo wordt aangepast dat recreatieondernemers toch kunnen uitbreiden.