"Ik was enorm zenuwachtig, maar nu is het feest"

De avond van de uitslag komen de geslaagden van het Calvijn College in Goes bij elkaar. Dat gaat al jaren zo. Leerlingen nemen hun cijferlijsten in ontvangst en in de aula van de school staat een ijskar.

"Bij mij waren het zesjes", reageert een meisje, "maar het gaat er om dat ik geslaagd ben." Bij anderen was de cijferlijst overduidelijk. "Maar wat was ik zenuwachtig, maar nu is het feest", reageert een ander meisje. Aan het begin van de middag kreeg ze te horen dat ze geslaagd was. Ze heeft meteen de vlag uitgehangen.

Feest op het Calvijn College

Voor mij geen feest

Niet iedereen viert feest. Sommige leerlingen moeten een herexamen maken. Toch zijn ze naar school gekomen om de anderen te feliciteren. "Voor mij valt er niet veel te vieren, maar ik vind het leuk voor de anderen." Zelf hoopt hij dat binnenkort bij hem ook de vlag uitgehangen kan worden.

Voor vader en moeder de Visser uit Kapelle komt er met dit eindexamen een einde aan een tijdperk. Ruim twintig jaar hadden zij kinderen op het Calvijn College. Vijf dochters zijn er door de jaren heen naar school gegaan. Nu verlaat de laatste de middelbare school. Om het Calvijn College te bedanken, hebben ze een taart naar het personeel gestuurd. "Op de basisschool zijn er altijd cadeautjes voor meesters en juffen. Wij vinden dat ze op de middelbare school ook wel eens bedankt mogen worden."