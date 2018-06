Zeeland wordt wakker: ernstig ongeval bij Rilland, Zeeuwse geslaagden en nieuwe fietskar

Dode bij ongeluk op Oude Rijksweg (foto: HV Zeeland)

Dodelijk ongeval

Bij een ernstig ongeluk op de Oude Rijksweg (N289) bij Rilland is woensdagmiddag een 64-jarige man uit Berlare in België om het leven gekomen. Rond 16.35 uur kwam een personenauto in botsing met een bestelbus. De auto kwam vermoedelijk op de verkeerde weghelft terecht.

Lees ook:

Nieuwe fietskar voor Matthieu (foto: Omroep Zeeland)

Nieuwe fietskar

Fietswrakkenvisser Matthieu Jobse heeft woensdag een nieuwe fietskar gekregen, nadat zijn vorige kar een paar weken geleden werd gestolen. Kort na de diefstal werd een inzamelingsactie op touw gezet en met succes. "Ik ben de mensen heel dankbaar dat ze dit voor me hebben gedaan."

Lees ook:

(foto: Omroep Zeeland)

Zeeuwse geslaagden

De vlag kan uit voor veel Zeeuwse eindexamenleerlingen. Gisteren kregen ze te horen of ze geslaagd waren of niet. Voor sommigen was het een zenuwslopende middag.

Lees ook:

Zeilboot op het Veerse Meer (foto: Omroep Zeeland)

Ondernemers de dupe

De gemeente Goes springt in de bres voor Wolphaartsdijk. In een brief aan de provincie maakt Goes bezwaar tegen nieuwe regels voor recreatieondernemers in het dorp. In de nieuwe omgevingsvisie staat dat die niet meer mogen uitbreiden. Daar is Goes het niet mee eens.

Lees ook:

Kasteel Westhove (foto: Lianne Provoost)

Weer

Vanochtend raakt het vanuit het westen bewolkt, later gevolgd door een beetje regen. Tegen de avond en vanavond droog en ruimte voor de zon. Het wordt rond 19 graden. De wind draait van zuid naar zuidwest en wordt matig, aan zee vrij krachtig en soms krachtig, 5 tot 6 Beaufort.