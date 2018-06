Litouwer veroorzaakte spookrijdersongeval dat Haselhoef het leven kostte

Archieffoto van Abdullah Haselhoef. (foto: ANP)

Op Twitter schrijft de politie: "Uit technisch onderzoek is inmiddels gebleken dat de auto met daarin de 27-jarige Litouwer aan het spookrijden geweest is." Het ongeluk gebeurde zondag om 3.45 uur op de A16 van Breda naar Antwerpen. De Litouwer kwam bij het ongeluk ook om het leven. Na het ongeval was niet meteen duidelijk wie de spookrijder was.

Spreekbuis van Nederlandse moslims

Haselhoef verwierf na de aanslag op de Twin Towers in New York landelijke bekendheid als spreekbuis van Nederlandse moslims. Hij woonde toen in Krabbendijke. In 2006 verliet hij Zeeland na een reeks gevallen van vandalisme en dierenmishandeling. Zo brandde zijn kippenstal af en werd zijn paard mishandeld.

Later raakte Haselhoef in opspraak toen bleek dat hij nooit een imam-opleiding had afgerond. Hij woonde nu al enige tijd in Dordrecht. Haselhoef is 49 jaar geworden.

Lees ook: