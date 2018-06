'Uitkomen voor wie je bent, dat is in Zeeland niet vanzelfsprekend'

Een meerderheid van de partijen stemde in met Zeeland als regenboog-provincie. Daarmee stelt de provincie dat ze de LHBT-gemeenschap steunt; de lesbiennes, homo's, biseksuelen en transgenders. Een gevoelig punt voor partijen als de SGP. Ander partijen als de VVD vinden dat zo'n steunbetuiging niet tot de taken van de provincie behoort.

Kwaad

De discussie ging daarom uiteindelijk over het takenpakket van de provincie. Schonis werd steeds kwader. "Het gaat erover dat Zeeland een signaal afgeeft: het is oké dat je bent zoals je bent. Voor heel veel mensen, ook Zeeuwen, is dat absoluut nog geen vanzelfsprekende zaak." De statenzaal was muisstil tijdens zijn persoonlijke betoog.

Perfectionistisch

In zijn verklaring in de staten vertelde de 41-jarige Schonis dat hij zelf pas op zijn 35e 'uit de kast' is gekomen, nog niet zolang geleden. Dat had volgens Schonis niets te maken met schaamte of familieleden die zijn geaardheid niet wilden accepteren.

"Ik heb de liefste ouders en de liefste zus die er bestaan. Het had niets met hen, maar alles met mijzelf te maken. Ik ben erg perfectionistisch; ik heb lang aan het ideaalbeeld van huisje-boompje-beestje willen beantwoorden, dus mannetje-vrouwtje. Maar dat is natuurlijk onzin."

