Aantal Zeeuwse brandweerlieden groeit voor het eerst in jaren

Archieffoto van brandweerlieden bij een woningbrand in Middelburg. (foto: HV Zeeland)

De meeste brandweerlieden in Zeeland werken op vrijwillige basis: 87 procent is vrijwilliger. Ten opzichte van 2017 zijn er in Zeeland 25 vrijwillige brandweerlieden bijgekomen en 14 beroeps.

Brandweervrouwen zijn zeldzaam

Brandweermannen zijn, net als in de rest van Nederland, flink in de meerderheid. Zeeland telt zeventig brandweervrouwen, van wie 54 op vrijwillige basis. Dit aantal is de laatste jaren stabiel.

