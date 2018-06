Henk vindt kluis vol bandjes in water en zoekt eigenaar

Henk vindt kluis met videobanden in water (foto: Omroep Zeeland)

Het gaat om zogenaamde Hi8-cassettes. Deze bandjes kwamen eind jaren '80 op de markt en zijn gemaakt voor videocamera's. Vermoedelijk is de kluis bij een inbraak gestolen en in het water gedumpt.

Wie herkent de kluis?

Dat de bandjes nog in een kluis lagen doet vermoeden dat ze voor de eigenaar belangrijk zijn, maar wat erop staat is niet bekend. De bandjes zijn door het water aangetast, of ze het nog doen is niet bekend. Het is niet de eerste dat Henk de Smidt een kluis uit het water haalt. Een paar jaar geleden vond hij in de buurt van de Linieput een soortgelijke kluis.

De Smidt heeft melding gedaan bij de politie. Zij doen geen verder onderzoek naar de herkomst van de kluis. "Wie weet komt het iemand bekend voor en levert dit wat op."