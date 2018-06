Wielrenner Tolhoek naar Tour de France

Antwan Tolhoek (foto: Omroep Zeeland)

De deelname van Tolhoek komt als een verrassing. Hij zou eigenlijk in mei meedoen aan de Ronde van Italië, maar kon door een knieblessure niet aan de start verschijnen. Na een sterk Criterium du Dauphiné, waar hij als elfde eindigde, kwam Tolhoek in aanmerking voor de Tour de France.

Het is de tweede grote wielerronde uit de carrière van Tolhoek. In de Ronde van Spanje eindigde hij vorig seizoen als 28e. Zijn vader Patrick deed in 1989 en 1990 mee aan de Tour. Hij haalde beide keren Parijs en eindigde in twee etappes als derde.

De Tour de France begint op zaterdag 7 juli in Nourmoutier-en-Île. De laatste etappe is op 29 juli in Parijs.