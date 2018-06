Ken je die van de boer, de bakker en de molenaar?

Volgens Wim van Nieuwenhuizen uit Oostkapelle (boer) begon het twee jaar geleden. "Mijn vrouw wilde graag meel en bloem waar geen toevoegingen in zaten. En dus besloten wij om onze tarwe zelf naar de molenaar op het dorp te brengen. Op die manier zouden wij brood kunnen krijgen waar niets slechts in zit."

'Hier kan ik wel wat mee'

Die molenaar is Lennart van de Torren. Hij zag de opdracht van Wim wel zitten. "Ja, ik ben het gaan malen en het was echt goeie tarwe." Daarmee ging Lennart dan weer naar de bakker. Sander Vader heeft in het dorp een bakkerij en was blij met de kwaliteit van het meel en de bloem. "Hier kan ik echt iets mee. Het is prachtig meel!"

Het komt gewoon hier uit de buurt. Vlakbij. Daar bespaar je al op qua uitstoot." Bakker Sander Vader

Volgens Wim en ook de anderen is het hard nodig om op deze manier te produceren. "De CO2-footprint is hierdoor ontzettend laag. We zitten op nog geen twee kilometer van elkaar. Ik breng de tarwe naar Lennart toe hij maalt het en hij brengt het vervolgens naar Sander." Molenaar Lennart ziet dat ook zo. "Er komt geen bulkwagen aan te pas. Geen uitstoot want mijn molen draait op de wind."

Stroomverbruik is verwaarloosbaar

Bij de bakkerij komt er wel stroom aan te pas maar volgens bakker Sander is dat te verwaarlozen. "De tarwe komt niet uit Frankrijk, het komt gewoon hier uit de buurt. Vlakbij. Daar bespaar je al op qua uitstoot. De molen doet het ook op puur natuur. En dan heb ik alleen nog de oven en de kneedmachine voor het deeg die wel wat stroom verbruiken."

De drie heren zeggen het vooral te doen uit idealisme. Twee jaar geleden was nog niet duidelijk of ze aan dit project ook geld zouden kunnen verdienen. "Ik ga er niet van op vakantie." zegt boer Wim.

Het derde radertje

Wel draagt het volgens hem bij aan zijn belegde boterham. "Als we er niets aan zouden kunnen verdienen dan is het ook niet voort te zetten", zegt molenaar Lennart. Ook hij doet dit voor erbij, net als boer Wim. Maar beide heren kunnen er alleen aan verdienen als ook het derde radertje werkt.

CO2-uitstoot terugdringen door het maken van brood

Bakker Sander: "Het verkoopt, al merk ik wel dat het nog niet voor iedereen weggelegd is. Maar dat heeft tijd nodig. Ik raak ze in ieder geval wel kwijt. En in de zomer weten de Duitse toeristen het ook te waarderen". Dat het brood niet voor iedereen is komt doordat het gemaakt is van puur volkoren tarwemeel zonder toevoeging. Het brood wordt daardoor stevig en zwaar.

Volkoren Zeeuwse bolus

Voorlopig zijn de heren niet van plan om het project te stoppen. Volgens bakker Sander kunnen ze nog wel even voort. "We gaan eens kijken of we er ook varianten op kunnen maken. Bijvoorbeeld een volkoren Zeeuwse bolus. Maar dat moeten we eerst testen. Dit brood blijven we op deze manier maken op een zo duurzaam mogelijke manier."

Lees ook: