Zeeuwen: liever de Belgen dan de Duitsers

(foto: Omroep Zeeland)

In heel Nederland staan de Belgen bovenaan, maar nergens zo hoog als in de provincies die aan België grenzen. De Duitse ploeg moet in Zeeland genoegen nemen met de tweede plaats: die heeft twaalf procent van de Zeeuwen achter zich. In Drenthe en in Overijssel heeft men meer op met Die Mannschaft.

Enquête

Dat blijkt uit een enquête onder bijna 18.000 Nederlanders door de regionale omroepen en de NOS, waaraan ook 522 Zeeuwen hebben deelgenomen. "Nu Oranje niet meedoet, van welke ploeg ben je dan een fan?" was de vraag. Na België en Duitsland komt op de derde plaats het antwoord 'geen voorkeur'. Dan pas komen de ploegen van Argentinië, IJsland, Engeland en Marokko.





De verschillen per gemeente in Zeeland zelf lijken ook samen te hangen met de afstand tot de Belgische grens. Zie onderstaande kaart. De aanhang voor België (rood) is het grootste in Terneuzen.

Kijkend naar de verdeling van de aanhang voor Duitsland (zwart) blijkt dat die in Middelburg het grootst is. Maar ook de Middelburgers hebben een sterkere voorkeur voor de Belgische ploeg.

Vrouwen

Vrouwen denken in grote lijnen hetzelfde als mannen, maar ze zijn wel sterker voor België en minder sterk voor Duitsland dan de mannen. Zeeuwse vrouwen hebben ook wat méér voorkeur voor IJsland en Engeland en wat minder voor Argentinië, terwijl de Zeeuwse mannen sterker voor de Argentijnen lijken te zijn.

Leeftijd

Ook als je kijkt naar de diverse leeftijden zijn de verschillen in Zeeland niet zo groot. Wel hebben vijftigplussers een nog sterkere voorkeur voor België dan jongere Zeeuwen.