Kattenpis of rotte vis, het stinkt in Sas van Gent

"Het was echt extreem. Je kon bijna niet buiten zitten", vertelt een mevrouw die aan de Prinsenkade woont. "Zelfs die kleine zei dat het naar poep rook." De vrouw geeft toe dat Sas van Gent vaker last heeft van vieze luchtjes maar dat het nog niet vaak zo extreem was als deze keer. "Het was deze keer echt anders. Alsof het riool was verstopt."

Onderhoudswerkzaamheden bij Cargill

De stank komt van voedingsmiddelenproducent Cargill. De fabriek ligt aan de rand van het dorp en was de afgelopen dagen bezig met onderhoudswerkzaamheden aan de biologische waterzuiveringsinstallatie. Het proceswater moest daarom tijdelijk worden opgeslagen in schepen in het kanaal. En dat zorgde voor de stank.

Deze schepen van Cargill in het kanaal verspreidden de stank (foto: Omroep Zeeland)

Het bedrijf vindt het vervelend dat de inwoners van Sas van Gent overlast hebben gehad. "We bieden ons excuses aan voor de hinder", aldus een woordvoerder van het bedrijf. "We hebben de nodige acties ondernomen om te voorkomen dat dit opnieuw gebeurt."