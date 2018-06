Masturberende man valt vrouwen lastig

Politieauto (foto: oz)

De dames fietsten tussen 21.00 en 22.00 uur in de buurt van de Hogelandseweg, net buiten Middelburg, toen de man iets vervelends tegen hen zei. Eén van de vrouwen werd daarna door de man, die in een witte bestelauto was gestapt, gepasseerd. Even later zag ze dat de man zichzelf op een bankje bevredigde.

De verdachte is een blanke man met een kaal hoofd van ongeveer dertig jaar oud. Hij droeg een donker gekleurd trainingspak, met daaronder een wit shirt en witte sportschoenen. De man sprak Nederlands zonder accent. De politie houdt er rekening mee dat meer vrouwen de laatste tijd slachtoffer zijn geworden van de man.