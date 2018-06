Deel dit artikel:











Eerste huilers van het seizoen aangespoeld

Deze week zijn de eerste huilers aangespoeld. De teller staat inmiddels op vier. Dat is normaal rond deze tijd, want het is het geboorteseizoen voor zeehonden. De pups raken hun moeder kwijt doordat ze bijvoorbeeld gestoord worden door toeristen of last hebben van harde stroming of harde wind.

Eén van de zeehondenpups die deze week aanspoelde (foto: Albert Dijkstra) De Eerste Hulp bij Zeezoogdieren vraagt mensen de pups vooral met rust te laten en te bellen. Albert Dijkstra van de EHBZ: "Raak er maar aan gewend dat je met regelmaat een zeehondje ziet rond deze tijd." Het laten liggen van zo'n dier is vaak het beste: soms komt de moeder nog terug en anders kunnen professionals het dier helpen. Het geboorteseizoen duurt nog enkele weken.