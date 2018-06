Zeeland vraagt Rijk om steun en middelen

Zeeuws bidbook voor minister (foto: Provincie Zeeland)

Met het bidbook vragen de samenwerkende partijen het Rijk om steun, expertise, mensen en middelen. En ook om actief mee te denken over oplossingen voor de specifieke Zeeuwse schaal en situatie.

Het bidbook is de opmaat naar een Zeeuws regioprofiel dat eind 2018 aan het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap wordt aangeboden. Het signaleert kansen op het gebied van cultuur in relatie tot de stedelijke kwaliteiten van Zeeland. Actiepunten in het bidbook zijn de veranderende bevolking: vergrijzing, meer diversiteit en hier en daar krimp, de rijke Zeeuwse culinaire cultuur in relatie tot het cultureel aanbod en het Zeeuwse decor, oftewel het onderscheidend vermogen van onze ligging.

Krachten bundelen

Gedeputeerde Ben de Reu zegt in een persbericht: "Het is een goed voorbeeld van hoe we hier in Zeeland krachten bundelen op het gebied van cultuur. Er is afgelopen maanden door de Z4 gemeenten (Goes, Middelburg, Terneuzen en Vlissingen), de Provincie Zeeland en in afstemming met de omliggende gemeenten hard gewerkt. Op 10 december brengt minister van Engelshoven een werkbezoek aan Zeeland en dan praten we graag met haar verder over de Cultuurplannen in Zeeland."