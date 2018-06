Noord-Beveland houdt schooldeuren Kats voorlopig dicht

De in 2013 gesloten basisschool in Kats (foto: Omroep Zeeland)

Het bespreekpunt was ingewikkeld. De Katse Schoolvereniging presenteerde een plan om opnieuw een schooltje in het dorp te kunnen stichten en dat ook draaiende te houden. Wettelijk gezien is dat niet toegestaan, omdat nieuwe scholen minstens 200 leerlingen moeten hebben. Kleinere scholen zijn alleen toegestaan als de minister daar een uitzondering voor maakt. De school in Kats mikt op een leerlingenaantal tussen de 20 en 50.

De raad van Noord-Beveland moet bepalen of zij zich achter het plan in Kats scharen, nog voordat de minister daar een knoop over doorhakt. Zodra de minister van de school in Kats een experimenteerschool maakt, zou de gemeente dan ook akkoord kunnen gaan.

'Een nieuwe school is kannibalisme'

Cor Quinten van de PvdA wil graag dat de gemeenteraad meegaat in de plannen. Hij vindt dat Noord-Beveland vooruitstrevend moet zijn en de plannen nu al moet steunen. De grootste partij NBB en VVD willen dat nog niet, omdat een school in Kats wettelijk niet mogelijk is. Zij willen de plannen pas steunen als de wet dat wél mogelijk maakt. Het CDA heeft zorgen over de kwaliteit van de te stichten basisschool in Kats en vraagt zich daarnaast af of een school in Kats een vorm van kannibalisme is. Een extra schooltje zou namelijk leerlingen bij andere scholen wegtrekken, waardoor die ook in de problemen komen.

Pim van Kempen sprak namens de vier bestaande scholen op Noord-Beveland. Volgens hem is het stichten van een kleine school niet goed. "Laten we vooral realistisch zijn en ons richten op de bestaande scholen." Hij denkt dat een school in het dorp alleen mogelijk is, als er ook kinderen uit andere dorpen komen. Maar waar die vandaan moeten komen, is volgens hem de vraag.

Over twee weken beslist de gemeenteraad of ze een brief naar de minister sturen om daarin hun steun uit te spreken.

Inwoners maken zich sterk voor school

Inwoners van Kats die graag weer een school in hun dorp willen, hebben eerder deze week een petitie aangeboden aan de onderwijscommissie in de Tweede Kamer. Daarmee springen ze in op het aanstaande wetsvoorstel van de VVD waarin ruimte moet worden gemaakt om makkelijker een school op te kunnen richten. De Verenigde Zelfstandige Dorpsscholen vindt dit een mooi moment om ook meer ruimte te maken voor het oprichten van kleine scholen.

Nu loopt er een proef in het Groningse Westerbroek waardoor in dat dorp toch een kleine school open kan blijven. Het idee van die Verenigde Zelfstandige Dorpsscholen is ontwikkeld in Kats. Nu willen inwoners van Kats dat het experiment wordt uitgebreid. De Tweede Kamer praat op 27 juni over de petitie.

Lees ook: