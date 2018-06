Weer integriteitskwestie bij beoogd wethouder Veere

Burgemeester van Veere Rob van der Zwaag (foto: Gemeente Veere)

Meteen na de opening van de vergadering vroeg de VVD-fractie een schorsing aan die ruim drie kwartier duurde. De diverse fracties gebruikten die tijd om te overleggen waarna burgemeester Van der Zwaag een brief van onderzoeksbureau Beerenschot voorlas waarin stond dat bij een van de kandidaten een nieuwe integriteitsmelding was ontvangen die nog nader onderzocht moest worden.

Om welke persoon het gaat, Arie Schot (SGP/CU), Bert van Halderen (VVD) en Marcel Steketee (DTV), is niet bekend gemaakt.

De tweede in een maand

Het vormen van een nieuw college in Veere had veel voeten in aarde. Vorige maand legde wethouder Jaap Melse (SGP/ChristenUnie) zijn functie neer. Dat deed hij na de uitkomst van een onderzoek naar zijn integriteit. De wethouder van SGP/ChristenUnie werd beschuldigd van belangenverstrengeling.

Het onderzoek naar wethouder Melse is uitgevoerd door Necker van Naem. Het bureau concludeert dat de integriteit strakker toegepast had moeten worden binnen de gemeente Veere. Zo hadden zakelijke belangen structureel vastgelegd moeten worden. De gemeente besloot unaniem dat de regels voor integriteit in de gemeente moeten worden aangescherpt.

Lees ook: