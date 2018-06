Teleurgestelde oranjefan: 'Ik heb het er moeilijk mee gehad'

Normaal gesproken is het huis van Drubbel tijdens een EK of WK voetbal helemaal oranje. Oranje slingers, posters van het Nederlands elftal en sjaaltjes voor de ruiten. Het kan niet gek genoeg. Groot is dan ook het contrast nu. Drubbel zit een beetje sip op de bank te kijken naar de openingswedstrijd op televisie. Het spel van gastland Rusland en tegenstander Saoedi-Arabië kan de Oranjefan niet bekoren. "Als je dit ziet, dan snap je niet dat Nederland er niet bij is op het WK. Wat een niveau", bromt hij.

Zuur

Terwijl Rusland vrij makkelijk met Saoedi-Arabië afrekent (5-0) zit Drubbel te mijmeren op de bank met een mapje in zijn hand. Daar zitten alle kaartjes in van de wedstrijden die hij bezocht. "Het is echt een levensstijl geworden voor me de afgelopen twintig jaar. Ik ging met mijn vrienden naar alle EK's en WK's. Altijd was het één groot feest. Als Nederland dan twee toernooien op rij niet meedoet dan is dat best zuur."

Belgen

Nu Nederland er niet bij is supportert Drubbel maar voor de Belgen. "Dat is een geweldig elftal met allemaal toppers zoals Lukaku en Hazard", vindt hij. "Maar je zult hier geen Belgische vlag in huis zien. Dat gaat me toch iets te ver!"

Over twee jaar is Nederland er weer bij op het EK. Daar is Drubbel zeker van. "En dan tover ik mijn huis weer helemaal om tot een oranje paleis. Zeker weten."