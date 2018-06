Zeeland wordt wakker: schooltje Kats, Zeeuws bidbook, integriteitskwestie wethouder en start WK

Burgemeester van Veere Rob van der Zwaag (foto: Gemeente Veere)

Integriteitskwestie Veere

De benoeming van drie wethouders in de gemeente Veere is op het allerlaatste moment niet doorgegaan vanwege een integriteitskwestie bij een van de beoogde wethouders.

Inwoners willen weer een school in Kats (foto: Omroep Zeeland)

School Kats

Verschillende partijen in de gemeenteraad van Noord-Beveland zijn kritisch op het plan om weer een school in Kats te openen. Tijdens een gemeenteraadsvergadering bleek dat de grootste partijen in de raad het besluit van de minister willen afwachten. Eerder is een school in Kats onmogelijk.

Zeeuws bidbook voor minister (foto: Provincie Zeeland)

Nieuwe smeekbede in Den Haag

De gemeenten Goes, Middelburg, Terneuzen en Vlissingen, en de Provincie Zeeland hebben vandaag in Den Haag het Zeeuws Cultureel Bidbook 'Samen in Zee, cultuur als pijler van stedelijke aantrekkelijkheid' overhandigd aan minister Van Engelshoven van Cultuur.

Het trouwe petje van Oranjefan Richard Drubbel (foto: Omroep Zeeland)

WK begonnen, zonder Nederland

Normaal gesproken is het huis van Richard Drubbel tijdens een EK of WK voetbal helemaal oranje. Oranje slingers, posters van het Nederlands elftal en sjaaltjes voor de ruiten. Groot is dan ook het contrast nu. Drubbel zit een beetje sip op de bank te kijken naar de openingswedstrijd van het WK op televisie.

Er stond gisteren genoeg wind in Domburg om een vlieger op te laten. (foto: Erica van Leeuwen-de Bruijn via Omroep Zeeland Flickr)

Het weer

Na het optrekken van nevel en mist komt de zon te voorschijn. Vooral landinwaarts ontstaan stapelwolken. Die groeien in Zeeland nergens uit tot een bui. Er waait slechts een zwakke tot matige zuidwestenwind, kracht 2 tot 3. Het wordt 19 graden vlak aan zee en 22 graden in het oosten van Zeeuws-Vlaanderen.