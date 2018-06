Kosten marinierskazerne Vlissingen nu al bijna 37 miljoen

Staatssecretaris Barbara Visser van Defensie (VVD) (foto: ANP)

Het besluit om te verhuizen van Doorn naar Vlissingen kun je niet zomaar terugdraaien, schrijft Visser. Aan de voorbereiding van de bouw van de kazerne is tot nu toe 36,8 miljoen euro uitgegeven. De provincie Zeeland heeft 13,8 miljoen betaald, het Rijk 23 miljoen.

Visser houdt er rekening mee dat wanneer de kazerne toch niet doorgaat, er een vergoeding voor de gemaakte kosten aan de betrokken bouwbedrijven moet worden betaald. "Ook zal er dan een oplossing moeten worden gezocht voor de huidige verouderde huisvesting in Doorn."

'Cruciale vragen blijven onbeantwoord'

De verhuizing van de marinierskazerne van Doorn naar Vlissingen staat al maanden onder druk. Het Korps Mariniers kampt momenteel met leegloop en werving van nieuwe mariniers loopt stroef. Het ministerie van Defensie onderzoekt nog hoe dat komt en of de geplande verhuizing een rol speelt.

GroenLinks-Kamerlid Isabelle Diks, die de vragen stelde aan de staatssecretaris, is niet tevreden met de antwoorden. Volgens haar blijven veel cruciale vragen onbeantwoord en dreigt de verhuizing honderden miljoenen meer te gaan kosten dan begroot.

Isabelle Diks van GroenLinks is ontevreden met de antwoorden van de staatssecretaris.

Diks had gevraagd om alternatieve scenario's - zoals renovatie van de kazerne in Doorn of nieuwbouw van een ander complex in Vlissingen - door te rekenen, maar daar gaat de staatssecretaris niet op in.

"Zolang de Kamer geen eerlijk beeld wordt gegeven van serieuze alternatieven en de dreiging van enorme kostenoverschrijdingen, totale leegloop bij het korps mariniers en een onvolwaardige kazerne in Vlissingen niet zijn weggenomen, keert GroenLinks zich tegen deze onzalige verhuizingsplannen," aldus Diks.

