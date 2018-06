Regisseur Erik de Bruyn kan Zeeland niet loslaten

Het is wel een bijzonder filmische streek en hier liggen mijn roots." Filmmaker Erik de Bruyn

De grensstreek is volgens de Bruyn eigenlijk een soort van personage. "Ik gebruik bijzondere plaatsen die de streek kenmerken en ook hun bijdrage leveren aan de visualiteit van de serie."

Wilde Mossels

Het is niet de eerste keer dat de Bruyn het Zeeuwse landschap gebruikt als decor voor een film. In 2000 maakte hij namelijk de film 'Wilde Mossels', met o.a. Fedja van Huêt en Frank Lammers in de hoofdrollen.

De film werd grotendeels opgenomen op Schouwen-Duiveland en werd door het publiek erg goed ontvangen. "Na die film had ik al zoiets van, is er niet nog een gebied in Zeeland waar ik iets mee kan, want het is wel een bijzonder filmische streek en hier liggen mijn roots. Nou, en jaren later is dus dit idee ontstaan, waarin het Zeeuws-Vlaamse landschap centraal staat."

De serie is een idee van Erik de Bruyn en de Belgische Rik D'hiet, die ook het scenario heeft geschreven en is een samenwerking tussen de AVRO/TROS en de VRT. "Ik wilde een serie maken waarbij we kunnen concurreren met Scandinavische series en waar bekende acteurs in spelen. Nou, dan heb je geld nodig en dat is er normaal gesproken bijna nooit. Maar door een samenwerking aan te gaan met onze zuiderburen kon het project wel gerealiseerd worden."

Het verhaal in het kort

In Grenslanders wordt een meisje van Afrikaanse origine zwaar getraumatiseerd aangetroffen in de polder. Tara, een rechercheur uit Rotterdam, gespeeld door Jasmine Sendar, en Bert, een psychiater uit Antwerpen, gespeeld door Fedja van Huet, proberen te achterhalen wat er met haar is gebeurd. Al snel krijgen ze het gevoel dat het onschuldig ogende landschap rondom de grens en de mensen die er wonen, meer geheimen verbergen dan de toeristische brochures doen vermoeden.

Cast

De cast bestaat verder uit zowel Nederlandse en Belgische bekende acteurs, zoals o.a. Koen De Bouw, Monic Hendrickx, Frank Lammers, Wim Willaert, Chris Nietvelt en Evelien Van Hamme.

Opname van de serie Grenslanders (foto: Grenslanders)

De acteurs werken graag samen met de Bruyn. "Ik vind het belangrijk dat ik een goed persoonlijk contact heb met de acteurs, waarbij ik ze veel ruimte geef om een eigen invulling te geven aan een scene of een tekst. Mijn taak is eigenlijk om ze te voeden. Ik vind het namelijk belangrijk dat acteurs zich vrij voelen en kunnen experimenteren. En dat vinden de meeste acteurs erg fijn."

Uitdaging

De uitdaging voor de Bruyn is altijd om iets te maken dat er nog niet is. En dat is volgens hem bij deze serie gelukt. "Het is bijzonder, ook heftig, het is mysterieus, het heeft een aparte stijl en het is in dialect." En daarnaast is hij blij dat de serie bij de publieke omroep wordt uitgezonden. "Ik kan hiermee namelijk niet terecht bij de commerciële omroepen. Want laten we eerlijk zijn, als ik aan het zappen ben, dan denk ik, ik kap ermee ik ga wel op Netflix een serie kijken."

Scene uit Gitaarjongens met o.a. Hennie Vrienten (foto: Eric de Bruyn)

Naast het regisseren is muziek de tweede grote liefde van de Bruyn. Hij zingt, speelt gitaar en schrijft zijn eigen liedjes. Hij heeft de afgelopen tijd in de Avalanche studio in Oost-Souburg een aantal nummers opgenomen. "Ik had deze nummers al een tijdje op de plank liggen, maar het kwam er steeds niet van om de studio in te gaan. Ik moet het namelijk plannen tussen mijn andere werkzaamheden door. Maar ze staan erop en het is nu een kwestie van mixen en spelen."

Verliefd op gitaar

Dat de Bruyn een passie heeft voor gitaren blijkt wel uit het feit dat hij een aantal jaren geleden een documentaire heeft gemaakt over muzikanten die zijn passie delen. In 'Gitaarjongens' ging hij met Hennie Vrienten via oefenkelders en zolderkamers op zoek naar de liefde voor dit instrument. Wat is de onweerstaanbare aantrekkingskracht van de elektrische gitaar? Waarom kun je er als kleine jongen al zó verliefd op worden dat je haar wilt bezitten, aanraken en temmen?

Het is de bedoeling dat Grenslanders in 2019 uitgezonden gaat worden. Het wordt tegelijk uitgezonden bij AVROTROS op NPO 3 en bij de VRT.

Erik de Bruyn over regisseren, Zeeland en zijn passie muziek