Volop werkzaamheden Zeeuwse hoogspanningsverbinding, ondanks bezwaren

Wie over de A58 rijdt, ter hoogte van Rilland, kan er niet omheen. Er verrijst een nieuw hoogspanningsstation van wel vijf voetbalvelden groot.

Hoewel Tennet door een bezwaarprocedure bij de Raad van State nog niet mag beginnen met de bouw van de hoogspanningslijn zelf, zijn voorbereidende werkzaamheden nu wel al toegestaan. En die mogelijkheid grijpt Tennet met beide handen aan.

Uitdagende klus

"Het is heel belangrijk dat we in 2020 klaar zijn om de energie die de windparken op zee dan produceren te kunnen transporteren. De huidige verbinding zit vol", zegt Tennet-woordvoerder Peggy Steenbergen. "Het wordt een uitdagende klus om vertraging te beperken en daarom doen we nu zoveel mogelijk al voorbereidende werkzaamheden."

De aanleg aan het hoogspanningsstation ter hoogte van Rilland moeten zomer 2019 klaar zijn (foto: Omroep Zeeland)

De zaak die nu nog bij de Raad van State loopt gaat over de vraag of Tennet een deel van de lijn bij Krabbendijke ondergronds kan aanleggen en op welke termijn dat mogelijk is. De uitspraak wordt in september verwacht.

Alles om vertraging te voorkomen

Tot die tijd doet Tennet alles wat mogelijk is om vertraging te voorkomen. Zo zijn ook aan de Nieuwkamersedijk bij Heinkenszand en bij het strandje van Krabbendijke de eerste werkzaamheden gestart.

Feiten nieuwe hoogspanningsverbinding: - Zeeland heeft al een 380 kV hoogspanningsverbinding, maar de huidige lijn is vol. Door de komst van windmolenparken op zee is er een tweede lijn nodig. - Het Zeeuwse deel van de nieuwe verbinding wordt zo'n 47 kilometer lang en telt 131 masten. - In Zeeland komen 18 particuliere woningen en 7 agrarische bedrijven in aanmerking voor uitkoop omdat ze in het magnetisch veld van de hoogspanningslijnen liggen.

