Zeeuwland bespaart eerste miljoen na fusie

Woningen van Zeeuwland (foto: Omroep Zeeland)

De huidige organisatie is per 1 januari 2017 ontstaan uit een fusie tussen het Walcherse Woonburg en Zeeuwland op Schouwen-Duiveland. Dat samengaan moest een kostenbesparing van 1 miljoen euro per jaar opleveren. De laatste 70.000 euro moest in 2018 worden bespaard. "We zijn nu ongeveer op de helft van dat bedrag", geeft directeur Marco van der Wel aan. "Nog zo'n 35.000 euro te gaan."

Vorig jaar gaf Zeeuwland vanwege de besparing de zesduizend huurders eenmalig 170 euro korting. Dat ging niet zonder slag of stoot, een paar maanden eerder keurde de Autoriteit Woningcorporaties het cadeautje van Zeeuwland nog af, omdat de eenmalige korting in strijd was met de Woningwet. Na een bezwaar van de woningcorporatie ging het feest alsnog door.

Een verlies van 59,6 miljoen... op papier

Zeeuwland sloot 2017 uiteindelijk af met een verlies van 59,6 miljoen euro. Dat verlies heeft geen gevolgen voor Zeeuwland. Door een wijziging in de voorschriften bij de waardering van het vastgoed, zijn de gebouwen en huizen van Zeeuwland 75,9 miljoen euro minder waard geworden. "Wij voldoen aan alle normen voor een gezonde corporatie", schrijft de organisatie.

Wel maakt de corporatie zich zorgen over de toenemende belastingdruk. Door wijzigingen in regels en verhoging van de WOZ-waarde, zou het kunnen dat Zeeuwland in de toekomst 2,5 miljoen extra belasting per jaar moeten betalen.

