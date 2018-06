SP trekt aan de bel over overijverige jagers

Een jager richt zijn jachtgeweer op zijn beoogde prooi (foto: ANP Foto)

De provincie ontkent de stelling van de SP dat jagers in Zeeland steeds meer wild afschieten, maar volgens SP-Statenlid Sylvia Tuinder gebeurt dat wel degelijk. Ze maakt zich met name zorgen over de jacht op ganzen en vossen.

SP-Statenlid Sylvia Tuinder is geen voorstander van de jacht op vossen

Verder is de SP ook kritisch over een verruiming van de manieren waarop gejaagd mag worden. De partij is met name tegen het gebruik van lichtbakken 's nachts, om wild te verblinden en de dieren zo makkelijker af te kunnen schieten.

Tegenstrijdig

Haar partij is volgens Tuinder sowieso 'geen voorstander van de jacht'. "Wij zijn er geen voorstander van om te zeggen dat er beesten moeten worden gedood om de natuur in stand te houden. Eigenlijk is dat een tegenstrijdigheid."

Sylvia Tuinder (foto: OZ)

Het laatste decennium is de vos aan een opmars bezig in Zeeland. Het dier kwam rond 2010 alleen voor in Zeeuws-Vlaanderen en bij de grens met Noord-Brabant. Vandaag de dag worden ze in heel de provincie gezien.

Als argument voor het bejagen van vossen wordt genoemd dat de dieren broedende weidevogels eten. Maar volgens Tuinder is het nog maar de vraag of meer bejagen van vossen het gewenste effect heeft. "Als je gaat jagen is het niet zo dat je automatisch minder vossen krijgt."

'Effect van jacht discutabel'

Het lijkt misschien logisch, een jager doodt vossen, dus worden minder weidevogels gedood. Maar volgens Tuinder is het effect van jacht discutabel. "Als er minder vossen zijn, dan is er meer voedsel per dier en daardoor worden er ook weer meer jonge vossen geboren."

Spelende jonge vossen Noord-Beveland (foto: Hans Huvers)

Bovendien is het niet eens zeker dat de vossen zo slecht zijn voor de weidevogelstand. "De vos is een roofdier en eet ook de vijanden van de broedvogels op. Dus wij zijn er zeker niet over uit dat er op de vossen gejaagd moet worden."

'In ieder geval niet méér'

Helemaal stopzetten van de jacht hoef wat haar betreft ook weer niet. "In ieder geval moet er niet méér gejaagd worden dan nu. Zo min mogelijk, dat zeggen wij."

