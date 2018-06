Van veld naar tent naar houten barak: toeristenkerk viert 60-jarig jubileum

Een dienst in de toeristenkerk in Vrouwenpolder. (foto: Toeristenkerk Vrouwenpolder)

De rooms-katholieke toeristenkerk is tegenwoordig gevestigd in een houten barak naast een natuurgebied, maar dat was zestig jaar geleden wel anders. Ook toen al was Walcheren een geliefde vakantiebestemming.

Houten barak

Omdat het kerkje in Veere de vele toeristen niet meer aankon, werd in 1958 besloten kerkdiensten in een veld bij Vrouwenpolder te organiseren. Er kwam een tent, die in 1966 werd vervangen door de houten barak.

Die barak staat er nog steeds. Een groot kruis boven de voordeur verraadt dat het niet om een loods, maar om een 'strandkerk' gaat. Binnen vind je onder andere een altaar, kaarsen en een orgel. Iedere zondag tussen Hemelvaart en half september vindt er om 10.00 uur 's ochtends een katholieke kerkdienst plaats.

De toeristenkerk in Vrouwenpolder. (foto: Toeristenkerk Vrouwenpolder)

Naast een speciale dienst, wordt er ter gelegenheid van het 60-jarige jubileum ook een tentoonstelling over de historie van de kerk opgezet en is er een speciaal voor het jubileum gemaakt schilderij, van Onze Lieve Vrouw van de Polder.