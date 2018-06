Automobilist probeert vrouw aan te rijden

Politieauto (archief) (foto: ANP)

De aanrijding gebeurde dinsdag rond 21.40 uur toen de vrouw met haar auto voor de stoplichten op de Kanaalweg stond. Een automobilist probeerde op haar in te rijden, maar ze wist in eerste instantie een aanrijding te voorkomen.

De bestuurder van de andere auto gaf het niet op en bleef proberen om de vrouw aan te rijden. Bij een van die pogingen werd de auto van de vrouw alsnog aangetikt.

Vermoedelijk in de relatiesfeer

De dader bleef achter de vrouw rijden tot de rotonde op de kruising met de Nieuwe Kleverskerkseweg. Volgens het slachtoffer ging hij er toen slingerend en met hoge snelheid vandoor. Daarbij hinderde hij andere verkeersdeelnemers.

Het slachtoffer wist weg te komen en is veilig thuisgekomen. Volgens de politie ligt de aanleiding voor deze poging tot zware mishandeling vermoedelijk 'in de relatiesfeer'. De politie is nu op zoek naar getuigen.