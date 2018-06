Omwonenden verontwaardigd over werkzaamheden Tennet

Het gaat om de groep Krabbendijkenaren die bezwaar heeft aangetekend tegen de plannen voor een nieuwe hoogspanningsverbinding van Borssele naar Rilland. Zij zijn verontwaardigd dat Tennet al is begonnen met de werkzaamheden. Het gaat dan met name om de aanleg van een buitendijks werkeiland in de Oosterschelde ter hoogte van Krabbendijke.

Tussen Borssele en Rilland wordt een nieuwe hoogspanningslijn aangelegd (foto: Omroep Zeeland)

Toen jaren geleden bekend werd dat Zeeland een nieuwe hoogspanningsverbinding zou krijgen met een wat andere route, zorgde dat voor protesten. Vooral uit Krabbendijke kwamen bezwaren, daar komt de hoogspanningslijn dichtbij het dorp te hangen. Bewoners maakten zich zorgen over de aantasting van het Zeeuwse landschap en hun gezondheid.

Ondergronds: nu of later?

En dus dienden natuurorganisaties en omwonenden een beroep in bij de Raad van State. Netbeheerder Tennet heeft inmiddels toegezegd om een deel van de hoogspanningslijn ter hoogte van Krabbendijke over een aantal jaar ondergronds aan te leggen. Volgens Tennet is het ondoenlijk om dit direct bij de aanleg te doen.

Of dat echt zo is, moet komende maandag duidelijk worden bij de zitting van de Raad van State. De bezwaarmakers twijfelen daar namelijk aan en denken juist dat direct ondergronds aanleggen tijd en geld bespaart.

Vertraging voorkomen

Tennet wil voorkomen dat het project, dat in 2020 klaar moet zijn, te veel vertraging oploopt. De mogelijkheid om in afwachting van de uitspraak van de Raad van State alvast voorbereidende werkzaamheden uit te voeren, pakken ze daarom met beide handen aan. Naast het werkeiland in de Oosterschelde zijn al werkzaamheden gaande bij Heinkenszand en Rilland.

