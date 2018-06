Kledingbank Terneuzen eerder open dan gepland

De kledingbank is bijna niet te onderscheiden van een normale kledingwinkel. "Het enige verschil is dat wij geen kassa hebben", lacht Koppejan. Er is een dames-, heren- en kinderafdeling. Alle kleding hangt netjes op maat in open inbouwkasten. "We sorteren de kleding die binnenkomt op A, B en C-categorie. Alleen kleding uit de A-categorie komt hier te hangen. Dat is vaak nog modieuze kleding uit overjarige partijen, die worden gedoneerd door winkels."

Tunnel belemmering

De kledingbank is bedoeld voor mensen die te weinig geld hebben om tweedehands kleding te kopen. Ze worden doorverwezen door hulpinstanties. "Het is helaas noodzaak om ook in Terneuzen een vestiging te openen", vertelt Koppejan. "Voor mensen die in armoede leven is de tunnel financieel een te grote belemmering om naar onze winkel in Middelburg te komen".

Privacy

De nieuwe kledingbank ligt midden in een drukke winkelstraat, maar is te bereiken via een steeg. "Mensen schamen zich soms voor het feit dat ze naar de kledingbank moeten. Dit biedt toch wat meer privacy."

Groene container

In de steeg staat ook een groene container waar mensen hun overbodige kleding kunnen doneren. Naast kleding is de kledingbank ook op zoek naar lokale vrijwilligers. "Nu runnen we de zaak nog met mensen uit Middelburg, maar het is beter dat lokale mensen komen helpen. Die zijn beter op de hoogte van welke hulporganisaties er in Zeeuws-Vlaanderen zijn en kunnen mensen daar eventueel naar doorverwijzen."