'Marinierskazerne heeft Zeeland al veel meer gekost dan 14 miljoen'

GroenLinks wilde van de staatssecretaris weten, hoeveel kosten er nu al in de verhuizing van de marinierskazerne van Doorn naar Vlissingen zijn gaan zitten. Volgens staatssecretaris Visser heeft de rijksoverheid al 23 miljoen in de komende verhuizing gestoken; de provincie Zeeland zou er tot nu toe zo'n 14 miljoen aan kwijt zijn.

Gedeputeerde Schönknecht stelt dat het gaat om een veel groter bedrag voor de provincie Zeeland en de gemeente Vlissingen. "Die 14 miljoen gaat om bedragen die al zijn uitgegeven; out of pocket-geld. Er zijn bijvoorbeeld al gebouwen gesloopt, er is bodemonderzoek geweest en er worden al wegen aangelegd."

Werkelijke schade en uitgaven

Hoe groot de werkelijke uitgaven rond de marinierskazerne voor Zeeland al zijn, wil Schönknecht niet zeggen, maar het zou gaan om 'een veelvoud van die 14 miljoen'. Volgens Schönknecht moet ook meegeteld worden dat de marinierskazerne een compensatie is voor overheidsdiensten die eerder uit Zeeland zijn weggehaald.

"De provincie heeft al die jaren de spin-off gemist van die weggetrokken overheidsdiensten", zegt Schönknecht. Die overheidsdiensten zouden voor extra economische activiteit hebben geleid, omdat bijvoorbeeld werknemers in Zeeland wonen of andere bedrijven diensten en goederen aanleveren.

Mariniers oefenen in Brouwershaven (foto: Omroep Zeeland)

Het is de bedoeling dat de bouw van de marinierskazerne volgend jaar begint en dat de kazerne vier jaar later operationeel is. De marinierskazerne komt op de plaats te staan van de oude marinekazerne aan de Buitenhaven in Vlissingen, en op het terrein erachter.

Te klein en verouderd

De huidige kazerne in Doorn is te klein en verouderd, en kan niet worden opgeknapt of uitgebreid. Maar een deel van de mariniers verzet zich hevig tegen de verhuizing. Ze betogen dat hun familie en vrienden in de buurt van Doorn wonen. Dat sociale netwerk zou nodig zijn voor hun gezinnen, als de mariniers maanden naar het buitenland op missie zijn.

Lees ook: