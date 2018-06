Hoop voor MS-patiënt Roos dankzij vriendinnen

Roos heeft een progressieve vorm van MS waardoor haar lichaam langzaam maar zeker achteruitgaat. Voor deze vorm van MS is er nog geen behandeling in Nederland en daarom is de stamcelbehandeling in Mexico haar enige hoop. "Het is de enige manier waarop mijn leven kan verbeteren. Stilstand is vooruitgang, want de behandeling zet de ziekte stop. En elk dingetje dat maar een beetje herstelt zie ik als een bonus", zegt Roos.

Overdonderd door reacties

Initiatiefnemer van de stichting, Cynthia Machielse, staat verstelt van alle positieve reacties. "We hebben inmiddels ruim 14.000 euro opgehaald en er komen zoveel warme reacties binnen dat is echt fantastisch om te zien!", zegt ze. De afspraak in Mexico staat gepland op 15 oktober en ze is ervan overtuigd dat ze dat gaan halen. "Uiteindelijk is het de bedoeling ook landelijk mensen te benaderen om geld te doneren, dus het moet gewoon lukken", aldus Cynthia.

Doneren kan via deze link.