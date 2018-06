Nog een week wachten op uitkomst integriteitsonderzoek Veere

Het gemeentehuis van de gemeente Veere in Domburg (foto: Steven Lek)

Gisteravond ging de benoeming van drie wethouders in de gemeente Veere op het allerlaatste moment niet door vanwege twijfels over de integriteit van een van de beoogde wethouders. Om welke wethouder het gaat is nog niet bekend.

Al goedgekeurd

Onderzoeksbureau Beerenschot had de wethouders al goedgekeurd, maar twaalf minuten voor de wethouders benoemd werden, kwam het onderzoeksbureau daarop terug. Er bleek op het laatste moment een nieuwe melding over de integriteit van één van de wethouders binnen te zijn gekomen die opnieuw moet worden onderzocht.

Meteen na de opening van de vergadering vroeg de VVD-fractie daarom gisteravond een schorsing aan. De schorsing duurde vervolgens ruim drie kwartier. Daarna las burgemeester Rob van der Zwaag een brief voor van onderzoeksbureau Beerenschot. Daarin stond dat bij een van de kandidaten een nieuwe integriteitsmelding was ontvangen die nog onderzocht moet worden.

Verdacht van belangenverstrengeling

De drie beoogde wethouders in de gemeente zijn Arie Schot (SGP/CU), Bert van Halderen (VVD) en Marcel Steketee (DTV). Een van hen wordt verdacht van belangenverstrengeling. Tegelijkertijd kan het ook om een valse beschuldiging gaan. Dat lijkt de huidige sfeer in politiek Veere te tekenen: elkaar niets gunnen, wantrouwen en achterdocht.

Het vormen van een nieuw college in Veere had nogal veel voeten in aarde. Dat kwam onder meer doordat vorige maand wethouder Jaap Melse (SGP/ChristenUnie) opeens zijn functie neerlegde. Dat deed hij na de uitkomst van een onderzoek naar zijn integriteit. De wethouder van SGP/ChristenUnie werd beschuldigd van belangenverstrengeling.

College-onderhandelingen

Daarna klapten de college-onderhandelingen tussen SGP, CDA en PvdA/GroenLinks. De SGP ging uiteindelijk in zee met VVD en DTV, en gisteravond zouden dus de nieuwe wethouders worden geïnstalleerd. Maar nu moeten eerst de uitkomsten van het nieuwe integriteitsonderzoek worden afgewacht.

Na de kwestie Jaap Melse heeft de volledige gemeenteraad gezegd, integriteit nóg meer prioriteit te willen geven. Daar is dit nieuwe onderzoek wellicht een gevolg van.

Imagoschade

Tot dat onderzoek is afgerond wordt de identiteit van de verdachte waarschijnlijk niet bekendgemaakt. Daardoor kampen nu dus drie kandidaat-wethouders met imagoschade. En ook het imago van de gemeente Veere wordt hier ongetwijfeld niet beter van.

