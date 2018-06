Zeeuwse rapper bekent misbruik meisje, na jarenlang te hebben ontkend

Prostituee (archief) (foto: Omroep Zeeland)

De rapper, die in de hiphopscene enige bekendheid geniet, verklaarde tijdens de zitting dat hij er van bewust is dat zijn gedrag destijds niet goed was. Hij legt zich neer bij de bewezenverklaring zoals die eerder door de rechtbank in Middelburg is uitgesproken.

Daarmee geeft hij dus toe dat hij het nu 18-jarige slachtoffer van augustus 2011 tot en met half juli 2012 gedwongen heeft om in de seksindustrie te werken. De opbrengsten hield hij voor zichzelf.

Vrijwillig, uit liefde

Tot nu toe hield de 25-jarige man uit Sas van Gent vol dat ze het vrijwillig deed, uit liefde voor hem. Maar volgens het Openbaar Ministerie heeft hij haar als een loverboy ingepalmd, waarna hij haar tegen haar zin dwong tot seks.

Het slachtoffer leerde hem kennen bij een van zijn optredens. Vanwege problemen thuis zocht de jonge vrouw na het optreden onderdak. Hij bood haar aan dat ze wel bij hem mocht blijven slapen, maar daar zou ze dan wel iets voor terug moeten doen.

'Geld verdienen voor hun toekomst'

Volgens het OM heeft hij vervolgens op haar ingepraat. Ze moest seks hebben met anderen en anders niet bij hem zou mogen blijven. Ook moest ze zo geld verdienen voor hun gezamenlijke toekomst. Uiteindelijk belandde ze in diverse clubs in Gent. Ook stond ze in diezelfde Belgische stad achter het raam in het zogenoemde 'Glazen straatje'.

Volgens het OM heeft ze met zo'n duizend klanten seks gehad. Toen ze een SOA kreeg, en daardoor niet meer kon werken als prostituee, moest ze van de man webcamseks verrichten om alsnog geld voor hem te verdienen. In juni 2012 had ze er genoeg van en deed ze aangifte.

'Nietsontziend'

In juli 2015 werd de rapper door de rechtbank in Middelburg veroordeeld tot twee jaar celstraf. De rechter nam het hem destijds vooral kwalijk dat hij zich 'nietsontziend en op een ontluisterende manier schuldig heeft gemaakt aan uitbuiting en op geen enkele manier heeft getoond ergens spijt van te hebben'.

In het hoger beroep eiste het OM een iets lagere straf: 20 maanden cel. De advocaat van de 25-jarige man uit Sas van Gent pleitte ervoor de straf te verlagen tot een voorwaardelijk celstraf en een taakstraf van 240 uur. Het hooggerechtshof doet op 13 juli uitspraak.

