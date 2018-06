Verwarring over fietsvoetveer

(foto: Jan Daniëls | Verzeeuwigd)

Francois Babijn van de Partij voor Zeeland kon geen touw vastknopen aan de antwoorden die gedeputeerde Jo-Annes de Bat gaf in de vergadering. De Bat verving gedeputeerde Van der Maas die normaal gesproken over de veerboot gaat.

"Een heleboel dingen waren nu opeens nog niet vastgesteld," zegt Babijn verontwaardigd, "maar we hebben toch in de stukken gezien dat de nieuwe veerboot bij windkracht 7 niet vaart? Toch zegt gedeputeerde De Bat - hij vervangt weliswaar zijn collega - dat alles nader moet worden beoordeeld."

Verkopen of niet?

Babijn doelt op een principebesluit over het fietsvoetveer dat Provinciale Staten al in 2016 hebben genomen. Het gaat hier weliswaar om een verkenning, maar ook om een vastgesteld besluit. En er is meer verwarring.

"In het verleden werden de SWATH's (de twee huidige veerboten - red.]) te koop aangeboden. Dat is breed in de media geweest. Maar nu in feite weer niet, want ze zouden ook één bootje kunnen houden. Ik vind het heel erg vreemd." Een zaak staat voor Statenlid Babijn uit Sluis als een paal boven water: "Het fietsvoetveer moet blijven!"

Willemien Treurniet Statenlid van de CU (foto: OZ)

'Wazig'

Ook Statenlid Willemien Treurniet van de ChristenUnie reageert na afloop licht geïrriteerd: "Het is heel onduidelijk en er zijn heel veel plannen. Vanmiddag was er niet echt een besluit dat besproken werd, maar het was meer informatief." Er zijn vooral veel vragen: Wat voor boot moet het worden? Wanneer moet die gaan varen? Hoeveel passagiers moeten er mee kunnen? Dat is nog niet duidelijk. Treurniet noemt de informatie die zij van het Zeeuwse provinciebestuur krijgt 'wazig'.

Het is de bedoeling dat er in najaar een voorstel ligt waarin de toekomst van de Westerscheldeferry duidelijk staat omschreven, zodat er over kan worden gestemd.