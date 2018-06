Caravan laat wereld van de Oosterschelde zien

"Vaak weten mensen niet wat er zich afspeelt onder het water waar ze langsfietsen", zegt Paul Begijn van Natuurmonumenten. "We willen ze er van bewust maken dat hier een pracht stukje natuur is, waar we zuinig op moeten zijn." Daarom is er voor gekozen om de caravan tussen de Oosterschelde en de Koudekerkse inlagen te zetten. Aan beide kanten zijn altijd wel vogels of dieren te zien.

Zeehonden kijken door de telescoop

De komende drie maanden zet de natuurvereniging drie maanden lang ambassadeurs, zogenoemde 'deltawachters', in. Zij overnachten in de caravan en geven tussen 10.00 en 17.00 uur uitleg. "Tot nu toe vermaak ik mij enorm", zegt vrijwilliger Maria Bilbija. "Mensen komen langs om een praatje te maken of om door de telescoop naar de zeehonden te kijken. Voorlopig heb ik mij nog niet verveeld."

Een caravan beschilderd met het Oosterschelde landschap, lepelaars en bruinvissen. (foto: Omroep Zeeland)

Op de caravan hangt een tv-scherm waarop je onderwaterbeelden kunt bekijken, er staan twee telescopen om vogels en zeehonden te spotten en kinderen kunnen hun brevet tot onderwaterboswachter halen.

De deltawagen staat dit weekend aan de Plompetorenweg. Vanaf 24 juni tot half september kan je er iedere dag terecht.