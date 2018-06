De 'missing man' voor overleden piloot uit Goes

Ter nagedachtenis aan Van der Linden werd vandaag een herdenkingsbijeenkomst gehouden waarbij zo'n 240 mensen aanwezig waren. Voorafgaand aan de 'missing man' roemden zij de vlieger vooral om zijn passie voor het vliegen en zijn joviale karakter. Van der Linden had een bedrijf dat gestationeerd is op vliegveld Midden-Zeeland. Hij was een ervaren piloot die onder andere sleep- en rondvluchten maakte en vliegles gaf.

Noodlottig ongeluk

De piloot steeg op 31 mei iets na 11.00 uur met zijn reclamevliegtuigje op vanaf het vliegveld. Na enkele honderden meters kwam hij in de problemen en stortte neer in een veld langs de A58 ter hoogte van afslag Bosschenhoofd. Daarna vloog het sportvliegtuig in brand. Medewerkers van het vliegveld en een voorbijganger schoten de man te hulp, maar konden niets meer voor hem betekenen. De piloot was de enige inzittende van het vliegtuig. Waarom hij verongelukte is nog niet bekend.

De herdenking in de hangar (foto: Omroep Zeeland)

